Президент Молдовы Майя Санду не исключает, что республика вступит к 2030 году в ЕС без непризнанного Приднестровья.

«Идеальный вариант — это вступление ЕС реинтегрированной страной. Если этого не произойдет, по той или иной причине, есть еще вариант интеграции в ЕС сначала правого берега [Днестра], потом левого», — сказала Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Она высказала мнение, что «в связи с планами руководства республики интегрироваться в ЕС к 2030 году Брюссель должен играть более активную роль в переговорах по приднестровскому урегулированию». При этом Санду назвала нефункциональными переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).