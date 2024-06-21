Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению страны к Евросоюзу. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Сегодня я подписала Указ о начале переговоров по вступлению Республики Молдова в ЕС. Вступление в Евросоюз – это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан», – написала Санду, пожелав успехов делегации страны на переговорах.

Переговоры о вступлении Молдовы – и Украины – в Евросоюз начнутся 25 июня, выяснило ранее Радио Свобода.

Две недели назад, 7 июня, Европейская комиссия подтвердила, что положительно оценивает прогресс обеих стран по проведению евроинтеграционных реформ. Само по себе начало переговоров не означает скорого приёма в Евросоюз.

Сейчас в ЕС входят 27 государств. Ещё девять стран имеют статус кандидата в Евросоюз и находятся на разной стадии переговоров о вступлении. (svoboda.org)