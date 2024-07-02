Греция поддерживает перспективу вступления Молдовы в Евросоюз и готова оказать ей техническую помощь в процессе вступления.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на встрече в своей резиденции с главой молдавского правительства Дорином Речаном.

«Премьер-министр поздравил своего молдавского коллегу с первой межправительственной конференцией Молдавии с ЕС, которая состоялась несколько дней назад в Люксембурге и официально открыла путь к переговорам о вступлении Молдавии в Евросоюз. Мицотакис подчеркнул, что Греция поддерживала и поддерживает перспективу вступления Молдавии в ЕС и готова оказать техническую помощь в процессе присоединения», — говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера.

В ходе встречи также обсуждалось двустороннее сотрудничество с упором на транспорт и энергетику, поскольку Греция вносит свой вклад в энергетическую безопасность Молдовы посредством поставок природного газа.

«Лидеры двух стран также подчеркнули важность расширения «вертикального коридора» [для поставок природного газа] с присоединением Украины, Молдавии и Словакии. В рамках встречи подписан меморандум о взаимном признании водительских удостоверений», — отметила пресс-служба.

В ответ Речан сказал, что как и президент Молдавии Майя Санду, так и он сам с нетерпением ждет возможности принять Мицотакиса в Кишиневе в сентябре.

Он также сказал, что 25% природного газа, потребленного Молдавией в 2023 году, было поставлено из Греции.

«В апреле этого года мы сделали первую закупку с терминала регазификации сжиженного природного газа в Греции. Это отличное начало», — заключил премьер Молдовы.