Бывший вице-президент США и экс-кандидат от демократов на пост главы государства Камала Харрис не исключила возможности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, когда Харрис, по их данным, могла бы объявить о подобном решении. Однако она уже заявила, что не станет участвовать в выборах губернатора штата Калифорния в следующем году. «После серьезных размышлений я приняла решение, что не буду баллотироваться на пост губернатора», — говорится в заявлении, опубликованном в X.

Решение Харрис «продолжает игру в угадайку о ее политическом будущем, которая началась после ее сокрушительного поражения от Дональда Трампа на президентских выборах», говорится в публикации. После этого бывший американский вице-президент на протяжении месяцев размышляла о том, баллотироваться ли ей на пост губернатора Калифорнии, снова выдвигать кандидатуру на президентский пост или же вообще уйти из политики, информирует WP.

В настоящее время губернатором Калифорнии является демократ Гэвин Ньюсом, он занимает этот пост с 2019 года. Губернаторские выборы в штате пройдут в 2026 году. До того как Харрис стала вице-президентом США в 2021 году, она четыре года была сенатором Конгресса от Калифорнии, а с 2011 по 2017 год занимала должность генерального прокурора штата.