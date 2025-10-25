Бывшая вице-президент США Камала Харрис считает, что она, возможно, еще станет однажды президентом, а в том, что этот пост рано или поздно займет женщина, она не сомневается.

Об этом она рассказала в интервью ведущей программы Би-би-си «Воскресенье с Лорой Кюнсберг», которое выйдет в эфир в воскресенье утром.

По мнению Харрис, ее внучатые племянницы в своей жизни точно увидят женщину-президента. На вопрос, будет ли этой женщиной она сама, Харрис ответила: «возможно», подтвердив, что рассматривает возможность вновь побороться за высший пост.

Харрис отметила, что пока не приняла окончательного решения, но подчеркнула, что по-прежнему видит для себя будущее в политике.

«Я еще не закончила, — сказала бывший вице-президент. — Вся моя карьера — это служение, и это у меня в крови».

Отвечая на комментарий о низких шансах попасть в список кандидатов от Демократической партии — даже ниже, чем у голливудского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, — Харрис сказала, что никогда не ориентируется на опросы.

«Если бы я слушала опросы, я бы не баллотировалась ни на свою первую должность, ни на вторую — и уж точно не сидела бы здесь сейчас».