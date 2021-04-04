«Боруссия» попытается удержать Холанда еще на один сезон

Дортмундская «Боруссия» попытается удержать форварда Эрлинга Холанда еще на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Gazeta.ru.

Отмечается, что удержать норвежца в команде будет сложнее, если «шмели» по итогам текущего сезона не попадут в Лигу чемпионов. Сейчас клуб из Дортмунда занимает пятое место в турнирной таблице, а в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы попадает четыре лучших клуба Германии.

3 апреля «Боруссия» уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии (1:2).

В услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», а также ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

| 2021-04-04T09:46:16+04:00 4 апреля 2021, 10:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss