Проблемы расчетов с зарубежными партнерами из-за санкций заставляют российские власти искать различные способы создания платежных систем. Очередная попытка сделать это получила благословение самого Владимира Путина.

В рамках объединения маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ предполагается создать не только «высокотехнологичную цифровую торговую платформу», как сообщили сами компании, но и платежную. Она может стать заменой системе международных банковских платежей SWIFT, рассказали Bloomberg два человека, близких к Кремлю. Многие российские банки потеряли доступ к SWIFT после того, как Путин развязал войну в Украине.

По словам этих людей, усилия по созданию платежной системы одобрил лично Путин, а курировать проект будет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Гарантий, что она будет успешной, нет, предупредил один из источников Bloomberg.

Сделка Wildberries и Russ согласовывалась с правительством и получила его одобрение, рассказали также источники РБК. По их словам, речь пока идет не об объединении компаний, а о «консолидации их усилий». Утвержденная география присутствия — страны Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индия, Китай и др. Проект предусматривает, в частности, создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети», уточнили собеседники РБК, не приведя подробностей.

Основатель и руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук — богатейшая женщина России. Ее состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет $8,1 млрд. Оно увеличилось на 40% с начала войны в Украине благодаря росту бизнеса Wildberries, в котором она владеет 99%. Выручка маркетплейса выросла в 2023 г. на 70% до 539 млрд руб., а стоимость проданной на нем продукции — на 50% до 2,5 трлн руб.

Бакальчук не находится под западными санкциями, но создание платежной системы повышает риск того, что она может под них попасть, отмечает Bloomberg. Ранее санкции были введены против платежной системы «Мир» и ее оператора НСПК. (moscowtimes.ru)