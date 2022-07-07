Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне скандала со своим протеже Кристофером Пинчером, устроившим пьяный дебош в частном клубе, и массовыми отставками чиновников обратился к нации и объявил о решении оставить занимаемый пост премьера и лидера консерваторов. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

По словам политика, он понимает, что для Консервативной партии пришло время выбрать нового лидера. Точная информация будет на следующей неделе.

«Причина, по которой я боролся последнее время, … потому что я считал важным бороться за то, что мы обещали в 2019 году», — сказал Джонсон.

Отмечается, что он будет исполнять обязанности до избрания нового лидера Консервативной партии.