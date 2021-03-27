«Большой шлем»: Еще одна медаль азербайджанских дзюдоистов

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Тбилиси.

Как передает Report, в поединке за третье место наш спортсмен должен был бороться с Антуаном Валуа-Фортье (Канада). Но соперник не вышел на схватку и Мурад в весовой категории 81 кг удостоился бронзы.

Отметим, что в первый день соревнований Карамат Гусейнов, также завоевал бронзовую медаль в весовой категории 60 кг.

Турнир «Большого шлема» завершится 28 марта. Азербайджан на турнире представляют 11 дзюдоистов.

| 2021-03-27T18:41:10+04:00 27 марта 2021, 19:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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