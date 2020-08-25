Богатые и холостые: рейтинг самых завидных женихов — азербайджанцев

Ряды завидных азербайджанских холостяков редеют: на прошлой неделе узами брака сочетался 32-летний Бахтияр Алиев, известный под псевдонимом Bahh Tee. Певец, соучредитель музыкального лейбла Zhara Music, генеральный продюсер радиостанции «Жара FM» женился на девушке по имени Саида, устроив по этому случаю грандиозное торжество в Москве. На следующий день счастливые новобрачные отправились в свадебное путешествие в Турцию. Для Bahh Tee этот брак стал вторым. Плоды первого он пожинает по сей день, периодически попадая в скандальную хронику, героем которой его делает экс благоверная Фаргана Гасанова.

Однако не стоит отчаиваться тем девушкам, которые мечтают заполучить себе в мужья молодого, успешного, знаменитого, богатого, но главное — свободного азербайджанца: пусть таких не много, но они еще остались.

Корреспондент # разобрался, кто из знаменитых азербайджанцев не прочь обзавестись семейным очагом и пребывает в поиске своей единственной:

EMIN

Возглавляет рейтинг самых завидных азербайджанских женихов Эмин Агаларов. Народный артист, бизнесмен, композитор, как истинный кавказский мужчина обожает детей и скромных красивых женщин. Воспитывает близнецов Али и Микаила, дочерей Амину и Афину. «Свежеиспеченный» холостяк: статусом свободного мужчины обзавелся буквально пару месяцев назад и уже не прочь влюбиться снова. 13 мая на своей странице в Instagram артист сделал заявление о расставании с моделью Аленой Гавриловой. Вскоре после этого, в интервью ведущей Алене Жигаловой, EMIN, отвечая на каверзные вопросы, признался, что не исключает, что в его жизни все же может сложиться «удачный вариант». Он заявил, что готов создать семью и в третий раз, если встретит девушку, которая будет соответствовать тому, что он «нарисовал себе в голове». Певец также сказал, что снова готов стать отцом. Ну чем не жених на миллион? Поэтому, в рейтинге самых завидных холостяков Эмин Агаларов занимает заслуженное первое место.

Гусейн Гасанов

Самый популярный парень российского Instagram, миллионер, коллекционер люксовых автомобилей, весельчак и…безнадежный холостяк. По крайней мере, именно такое впечатление производил Гусейн, пока неожиданно не удивил своих подписчиков долгожданным откровением. Отвечая на вопрос, когда по его квартире будут «бегать маленькие «гусята», он ответил: «В последнее время все чаще об этом думаю. Детишки – это здорово».

Девушки восприняли это как намек, и наперебой принялись объясняться Гасанову в любви. Но сердцу не прикажешь, и свою половинку блогер еще не нашел. Но главное – настрой. А он у Гусейна, самый что ни на есть серьезный. Поэтому, не исключаем в ближайшее время еще одну свадьбу года…

JONY

Джахид Афраил оглы Гусейнли, известный в музыкальном мире как Jony, родился в Баку, а в возрасте 4 лет переехал с семьей в Москву. В первом классе Джони пел в школьном хоре, где поразил своим вокалом учителей. А будучи уже в девятом, понял, что хочет всерьез связать свою жизнь с музыкой. Но отец артиста мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, в бизнес. Поэтому Джахиду пришлось отучиться на серьезном факультете в Университете управления, но идея отца с треском провалилась: после защиты диплома Джони вернулся в музыку. В сентябре 2019 года Джони выпускает песню «Комета», которая стартует с первой строчки в Apple Music. Записывает дуэты и дружит с Эмином Агаларовым. Недавно заявил, что готов жениться на своей поклоннице:

«Если полюблю, то могу жениться и на поклоннице. Для меня это совершенно нормальная ситуация». Так что, девушки на концертах, смотрите в оба: быть может, именно на вас певец обратит свой взор сквозь свет софитов…

Шевги Ахадов

Квнщик, сценарист, участник команды КВН «РУДН University» и блогер Шевги придется по душе девушкам с веселым нравом. В последнее время Ахадов экспериментирует с известными голливудскими и российскими картинами, меняя их сценарии с помощью монтажа. Забавными роликами блогер делится на своей странице в социальной сети Instagram. Его партнерами становятся чаще всего российские знаменитости, в том числе и первые красавицы. Признается, что девушки ему нравятся яркие, но скромные, при этом абсолютно искренние. Свои тезисы относительно любви и семьи блогер отчетливо изложил в одном из интервью. Приводим основные выдержки:

«Я уже хочу семью, но не тороплюсь жениться. Проблема в том, что я не хочу, чтобы моя вторая половинка меня все время ждала, а я очень много работаю. Хочу быть рядом все время, но пока такой возможности нет. Дома хозяином буду я. Но если у моей половинки есть мечта быть кем-то или что-то делать, то я ни в коем случае не буду ей запрещать. Я ее поддержу. Человек сам вправе решать, что ему делать. Много денег я готов тратить на девушку в том случае, если это необходимо. Знаки внимания — цветы, открытки, игрушки, само собой. Вообще, я не считаю деньги, когда трачу их на девушку. Я просто делаю: хочу подарить эмоцию. Я такой человек, больше отдаю, чем прошу взамен, от этого сам заряжаюсь положительной энергией. Измену прощу, но наши пути точно разойдутся. Даже в дружеских отношениях. Говорят, что мужчины часто изменяют, потому что у них типа «животный инстинкт». Бред! Мужчина в первую очередь человек, и у него есть разум. Кроме того, изменять кому? Человеку, которого ты сам выбрал? Считаю, что такие мужчины не уважают свой вкус и выбор. Обычно мужчины изменяют тогда, когда женщина его уже разочаровала». Абсолютно правильные тезисы, которые наверняка оценят многие девушки.

Эмиль Самедов

Еще один популярный азербайджанец российского Instagram, завсегдатай самый ярких и громких тусовок, 34-летний блогер Emilio. Близкий друг Гусейна Гасанова, любитель красивых автомобилей и девушек модельной внешности. Эмиль подробно рассказывает подписчикам о своей красивой насыщенной жизни, делится в своих инстаграм историях хроникой звездных вечеринок. Сердце Эмиля свободно, однако, в его окружении всегда много красивых длинноногих блондинок. Но свою единственную и неповторимую парень еще не нашел. Но, судя по всему, активно ее ищет…