НАТО проявляет полную солидарность с Турцией

Страны НАТО обсуждают шаги по содействию Анкаре в связи с ситуацией на северо-западе Сирии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в пятницу итоги экстренного заседания Североатлантического Альянса в Брюсселе, сообщает Агентство Анадолу.

«Турция — важный союзник НАТО. Мы поддерживаем позицию Анкары. Союзники обсуждают дополнительные шаги по содействию турецкой стороне», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что представители всех стран Альянса выразили соболезнования Турции и подчеркнули полную солидарность с Анкарой.

Ранее Столтенберг написал в Twitter, что Турция инициирована экстренное заседание НАТО в соответствии со статьей 4 учредительного Североатлантического договора, которая гласит, что «Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Турция в последний раз обращалась к НАТО с просьбой применить статью 4 Вашингтонского договора в 2015 году.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.