Это шокирующее, но вполне ожидаемое сообщение, сделанное Центром исследований энергетики и чистого воздуха в Twitter. «Россия заработала 98 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней после вторжения в Украину. ЕС импортировал 61% этого объема на сумму около 57 миллиардов евро» — говорится в сообщении.

По данным центра, крупнейшими импортерами стали Китай, Германия и Италия. «Ужасные цифры. Следует прекратить спонсировать российскую военную машину. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго, ограничения против всех российских банков и элит, вторичные санкции – это должно быть общей целью», — прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Должно и станет — совершенно разные, увы, вещи. По целому ряду причин. Начну с того, что европейское нефтяное эмбарго — самая радикальная мера экономического принуждения России к миру из оставшихся в резерве у Запада. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу.

В начале мая Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС ужесточить санкции против России за войну в Украине и решиться на поэтапное нефтяное эмбарго, а также усилить изоляцию российской банковской системы, расширить санкционные списки и запретить сделки с недвижимостью для россиян, не имеющих европейского вида на жительство или гражданства.

«Все эти меры лишат российскую экономику возможностей для модернизации и диверсификации. Путин хотел стереть Украину с карты мира. У него точно не получится. Как раз наоборот: Украина поднялась в едином порыве, а ко дну идет его страна, Россия», — сказал тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя шестой пакет санкций в Европарламенте.

В итоге, только в конце мая в ходе саммита в Брюсселе Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования», — заявил тогда глава Евросовета Шарль Мишель.

Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. При этом две последние страны самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам), так что к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трубопроводный экспорт российской нефти (по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию) также будет свернут, но по прошествии времени, которое в Еврокомиссии пока не обозначили. Да, в долгосрочной перспективе все это серьезно снизит доходы России. Особенно, если добавить к этому еще и газовое эмбарго, достичь согласия по которому будет намного сложнее.

В любом случае, Россия уже задействовала всех своих скрытых и открытых лоббистов для снятия всех санкций с себя. Это задача-максимум. А задачей-минимум является максимальное торможение принятия новых еще более жестких санкций против российских нефти и газа. И как показывают действия Венгрии, которая открыто препятствовала принятию шестого пакета санкций против РФ, эта схема работает.

Да и как ей не работать, если российская сторона открыто и скрыто коррумпировала ведущих европейских политиков?! Имена Герхарда Шредера, Марин Ле Пен, Беппе Грилло у всех на устах. Но это только вершина айсберга. А сколько тех, кто скрытно работает на Россию? Им имя легион. И все они, конечно же, сейчас активизированы российской стороной.

Которая не смогла добиться поставленных целей по полной оккупации Украины. В РФ понимают, что со временем, с учетом поставок западного оружия в Украину и финансовой помощи Украине со стороны мирового сообщества, достичь желаемого будет практически невозможно. Поэтому в РФ пытаются отсрочить, на как можно более дальний срок, принятие мер против ее нефтегазового сектора. Благодаря колоссальным прибылям от которого и надулся пузырь российских имперских амбиций, угрожающий сегодня не только Украине, но и Молдове, Польше, странам Балтии, а там, глядишь, и иным европейским государствам. В том числе и тем, что выбрали позорный путь финансового спонсирования уничтожения мирных украинских городов.