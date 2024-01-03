По причине российских террористических атак по Украине 2 января среди гражданских есть погибшие и более 130 пострадавших, у которых ранения различных степеней тяжести. Как сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, в результате российских обстрелов разрушения и повреждения получили более 100 частных и многоквартирных жилых домов и другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. Помимо этого, российские оккупационные войска сосредоточили свои основные усилия не только на Авдеевке, но и на Бахмутском направлении, поэтому там вражеских атак становится все больше и больше.

Как сказал в эфире информационного телемарафона майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады «Рубеж» Денис Нагорный, это достигается благодаря тому, что у россиян очень много человеческого ресурса, который они используют. В частности, это заключенные, уголовники, лица с неполным средним образованием, безработные.

Одним словом, Россия не намерена останавливаться на достигнутом. Она планирует оккупировать новые украинские территории, она готовится к новым террористическим атакам украинских городов. И вот на этом фоне разгорается очередной скандал, связанный с номером, который был показан студией «95 Квартал» на их последнем концерте. Номер этот был посвящен временно оккупированному Скадовску. В нем высмеивают девушку, приехавшую из город, за якобы неправильный украинский язык.

«Сиськодовск»- так называет героиня диалога тот самый город в Херсонской области Украины, который в 2022 году город был оккупирован российскими войсками в ходе вторжения России в Украину. По результатам фиктивного «референдума», проведённого с 23 по 27 сентября 2022 года, этот украинский город был аннексирован в состав России.

И еще один факт из жизни Скадовска. В середине октября 2022 года в Скадовске российские оккупанты убили 55-летнюю Татьяну Мудренко. По словам ее сестры Натальи Черной, ей сообщили, что женщину повесили напротив здания местного суда, а в свидетельстве о смерти ее причиной указана «механическая асфиксия». Дело в том, что Т.Мудренко не уехала из города даже после его захвата российскими оккупантами. Она открыто придерживалась проукраинской позиции. Есть версия, что ее в итоге убили за фразу : „Скадовск — это Украина“.

И вот на фоне всей этой трагедии, всех тех потоков крови и слез, что ежедневно льются в разных городах Украины, на фоне аннексии Скадовска и трагической гибели Г.Мудренко за ее проукраинскую позицию в Скадовске, зрителям демонстрируют пошлый, циничный, омерзительный номер от студии «95 квартал».

Есть уже и гневная реакция на эти «шутки юмора». К примеру, мэр оккупированного украинского города Александр Яковлев считает неуместной шутку комиков о «с*с*ках из Скадовска», которую вспомнили во время новогоднего выпуска «Вечернего Квартала». Политик убежден, что юмористы должны извиниться после этого инцидента, ведь несмотря на то, что в городе действительно значительное количество жителей владеет русским языком, местные также прекрасно понимают и говорят на украинском.

«Очень прав был Петлюра, который говорил: «Нам не так страшны московские вши, нам страшны украинские гниды». Шутки о «с*с*ках» из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит силы извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане, – это поддержке», — заявил он.

Не знаю, прозвучат ли в итоге извинения. Но я задам читателям ряд простых вопросов. Вы себе можете представить, чтобы в Азербайджане кто-то «пошутил» со сцены про находившиеся под армянской оккупацией наши города, про превращенный в руины Агдам, про Ходжалы, где был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения? Вы можете себе представить, что кто-то, в период оккупации наших земель, в ходе войны за их освобождение, «шутил» на тему плохого владения азербайджанским языком русскоязычного жителя страны? Нет, такого быть не могло и не может.

Но в Украине такое случилось. И случившееся никак нельзя отнести к юмору, сатире, иронии, сарказму. Это не имеет ничего общего и со свободой слова. Это просто плевок в душу всем украинцам. Плевок, сделанный студией, которую создал и многие годы возглавлял действующий президент Украины Владимир Зеленский. Но, увы, это ведь не первая такая «шутка» от «кварталовцев». К примеру, в декабре 2013 года актеры шоу неудачно «пошутили» про Евромайдан: «Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если «Беркуту» выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду – так мы сможем добывать электричество ?». Такой вот циничный и пошлый вопрос был задан со сцены. И это — после кровавого разгона Евромайдана!

В другом выступлении актеры якобы случайно назвали Томос «термосом», а пытаясь произнести слово «автокефалия», начали лаять по-собачьи. «Шутили» в «95 квартале» и о российско-украинской войне. Например, так: «Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед».