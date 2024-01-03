По причине российских террористических атак по Украине 2 января среди гражданских есть погибшие и более 130 пострадавших, у которых ранения различных степеней тяжести. Как сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, в результате российских обстрелов разрушения и повреждения получили более 100 частных и многоквартирных жилых домов и другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Кроме того, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. Помимо этого, российские оккупационные войска сосредоточили свои основные усилия не только на Авдеевке, но и на Бахмутском направлении, поэтому там вражеских атак становится все больше и больше.
Как сказал в эфире информационного телемарафона майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады «Рубеж» Денис Нагорный, это достигается благодаря тому, что у россиян очень много человеческого ресурса, который они используют. В частности, это заключенные, уголовники, лица с неполным средним образованием, безработные.
Одним словом, Россия не намерена останавливаться на достигнутом. Она планирует оккупировать новые украинские территории, она готовится к новым террористическим атакам украинских городов. И вот на этом фоне разгорается очередной скандал, связанный с номером, который был показан студией «95 Квартал» на их последнем концерте. Номер этот был посвящен временно оккупированному Скадовску. В нем высмеивают девушку, приехавшую из город, за якобы неправильный украинский язык.
«Сиськодовск»- так называет героиня диалога тот самый город в Херсонской области Украины, который в 2022 году город был оккупирован российскими войсками в ходе вторжения России в Украину. По результатам фиктивного «референдума», проведённого с 23 по 27 сентября 2022 года, этот украинский город был аннексирован в состав России.
«Сиськодовск»- так называет героиня диалога тот самый город в Херсонской области Украины, который в 2022 году город был оккупирован российскими войсками в ходе вторжения России в Украину. По результатам фиктивного «референдума», проведённого с 23 по 27 сентября 2022 года, этот украинский город был аннексирован в состав России.
И еще один факт из жизни Скадовска. В середине октября 2022 года в Скадовске российские оккупанты убили 55-летнюю Татьяну Мудренко. По словам ее сестры Натальи Черной, ей сообщили, что женщину повесили напротив здания местного суда, а в свидетельстве о смерти ее причиной указана «механическая асфиксия». Дело в том, что Т.Мудренко не уехала из города даже после его захвата российскими оккупантами. Она открыто придерживалась проукраинской позиции. Есть версия, что ее в итоге убили за фразу : „Скадовск — это Украина“.
И вот на фоне всей этой трагедии, всех тех потоков крови и слез, что ежедневно льются в разных городах Украины, на фоне аннексии Скадовска и трагической гибели Г.Мудренко за ее проукраинскую позицию в Скадовске, зрителям демонстрируют пошлый, циничный, омерзительный номер от студии «95 квартал».
Есть уже и гневная реакция на эти «шутки юмора». К примеру, мэр оккупированного украинского города Александр Яковлев считает неуместной шутку комиков о «с*с*ках из Скадовска», которую вспомнили во время новогоднего выпуска «Вечернего Квартала». Политик убежден, что юмористы должны извиниться после этого инцидента, ведь несмотря на то, что в городе действительно значительное количество жителей владеет русским языком, местные также прекрасно понимают и говорят на украинском.
«Очень прав был Петлюра, который говорил: «Нам не так страшны московские вши, нам страшны украинские гниды». Шутки о «с*с*ках» из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит силы извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане, – это поддержке», — заявил он.
«Очень прав был Петлюра, который говорил: «Нам не так страшны московские вши, нам страшны украинские гниды». Шутки о «с*с*ках» из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит силы извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане, – это поддержке», — заявил он.
Не знаю, прозвучат ли в итоге извинения. Но я задам читателям ряд простых вопросов. Вы себе можете представить, чтобы в Азербайджане кто-то «пошутил» со сцены про находившиеся под армянской оккупацией наши города, про превращенный в руины Агдам, про Ходжалы, где был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения? Вы можете себе представить, что кто-то, в период оккупации наших земель, в ходе войны за их освобождение, «шутил» на тему плохого владения азербайджанским языком русскоязычного жителя страны? Нет, такого быть не могло и не может.
Но в Украине такое случилось. И случившееся никак нельзя отнести к юмору, сатире, иронии, сарказму. Это не имеет ничего общего и со свободой слова. Это просто плевок в душу всем украинцам. Плевок, сделанный студией, которую создал и многие годы возглавлял действующий президент Украины Владимир Зеленский. Но, увы, это ведь не первая такая «шутка» от «кварталовцев». К примеру, в декабре 2013 года актеры шоу неудачно «пошутили» про Евромайдан: «Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если «Беркуту» выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду – так мы сможем добывать электричество ?». Такой вот циничный и пошлый вопрос был задан со сцены. И это — после кровавого разгона Евромайдана!
Но в Украине такое случилось. И случившееся никак нельзя отнести к юмору, сатире, иронии, сарказму. Это не имеет ничего общего и со свободой слова. Это просто плевок в душу всем украинцам. Плевок, сделанный студией, которую создал и многие годы возглавлял действующий президент Украины Владимир Зеленский. Но, увы, это ведь не первая такая «шутка» от «кварталовцев». К примеру, в декабре 2013 года актеры шоу неудачно «пошутили» про Евромайдан: «Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если «Беркуту» выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду – так мы сможем добывать электричество ?». Такой вот циничный и пошлый вопрос был задан со сцены. И это — после кровавого разгона Евромайдана!
В другом выступлении актеры якобы случайно назвали Томос «термосом», а пытаясь произнести слово «автокефалия», начали лаять по-собачьи. «Шутили» в «95 квартале» и о российско-украинской войне. Например, так: «Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед».
Наконец, Владимир Зеленский лично со сцены сравнивал Украину с порноактрисой, которая «готова принять в любом количестве, с любой стороны». Причем , все это прозвучало со сцены в Европе, в латвийской Юрмале, где в зале сидели преимущественно россияне. Позже за ту «шутку» Владимир Зеленский принес извинения во время предвыборной кампании, согласившись, что она была неуместной. Но, как видим, «кварталовцы» продолжают неуместно шутить про Украину, украинский народ. Причем, делая это в тот самый момент, когда страна истекает кровью и нуждается в единении, а не в издевательствах над своими трагедиями.