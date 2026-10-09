Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией будут отмечены Нобелевской премией мира.

Как передает #, об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X.

«Президент Дональд Трамп сыграл историческую роль в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите, организованном им 8 августа 2025 года.

В знак признания его выдающегося вклада в мирный процесс Азербайджан и Армения по моей инициативе совместно выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира.

Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по установлению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при присуждении Нобелевской премии мира в этом году», — говорится в публикации.