Президент США Дональд Трамп не мечтает получить Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил в интервью порталу The Daily Caller.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик отметил, что хочет, чтобы с ним «обращались справедливо».

«Но слово «желать», и даже если бы я его произнес, я не смог бы ответить на этот вопрос, потому что оно прозвучало бы ужасно. Да. Предположим, я скажу «да», я желаю этого. О, пожалуйста. Я не могу этого сделать. Я не хочу, вы знаете, вы не можете ставить себя в такое положение, но я могу сказать, что никто в истории не делал того, что сделал я», — заявил Трамп.

По словам президента США, он остановил семь войн, в том числе между Индией и Пакистаном.