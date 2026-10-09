Не менее 10 человек погибли и еще 16 получили ранения в результате драки в тюрьме «Эль-Кастильо» в мексиканском штате Синалоа. Для стабилизации обстановки в учреждение направили сотрудников Национальной гвардии. Об этом 8 октября сообщила испанская газета El País.

«Среди погибших оказался посетитель, пришедший навестить родственников, содержащихся в учреждении», — говорится в публикации.

Уточняется, что после вмешательства правоохранителей тюрьма была взята под контроль. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, запланированные на этот день посещения тюрьмы отменили. Прокуратура штата начала расследование обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося кризиса безопасности в Синалоа, который связан в том числе с противостоянием преступных группировок, следует из текста публикации.