Хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши.

«Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года», — подчеркнул глава государства.