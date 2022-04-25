В # обратилась группа людей, страдающих кератоконусом. По их словам, они уже несколько лет вынуждены переплачивать за использование жестких контактных линз.

«Раньше жесткие контактные линзы предоставлялись нам бесплатно Национальным Офтальмологическим Центром. Но сегодня Центр отказывается предоставлять нам эти линзы, оправдываясь тем, что у них нет должности техника, занимающегося изготовлением этих линз. Поэтому мы вынуждены обращаться в частную клинику batıgoz, где эти же линзы стоят очень дорого», — сообщили нам больные кератоконусом.

Действительно ли Национальном офтальмологическом центре нет возможности изготавливать и вставлять жесткие контактные линзы?

Для получения ответа мы обратились к менеджеру Национального офтальмологического центра Нигяр Алиевой. «В нашем центре никогда не изготавливались жесткие контактные линзы. У нас производились лишь глазные протезы», — сообщила нам Нигяр Алиева.

Однако согласно информации, размещенной на сайте Национального офтальмологического центра, в этом ведомстве есть отделение контактной коррекции, в обязанности которого входит изготовление и вставление жестких контактных линз (http://eye.gov.az/?smode=shobe&item=39&fbclid=IwAR1vQeZO1lCv2H5-vyrgyLPtmNG4M0xSQ36_Zq6RG92W4Qp6GBKQLoKwTt4).

Вновь связаться с Нигяр Алиевой, и уточнить, почему же на сайте центра размещена данная информация, нам, к сожалению, не удалось.

Мы обратились в клинику batıgoz. Как заявили нам сотрудники клиники, изготовление и вставление жестких контактных линз в их ведомстве стоит от 900 до 4000 манатов.

Выходит, что отказ Национального офтальмологического центра на руку частным компаниям, которые взвинчивают цены на свою продукцию.

Справка: Кератоконус (от др.-греч. κέρας — «рог» и κῶνος — «конус») — дегенеративное невоспалительное заболевание глаза, при котором роговица истончается и принимает коническую форму. Кератоконус может привести к серьёзному ухудшению зрения. В большинстве случаев зрение можно значительно улучшить при помощи контактных линз. Если заболевание прогрессирует до более тяжёлой стадии, требуется хирургическая операция.