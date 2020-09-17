Без денег на компьютеры и нормального интернета – граждане о проблемах дистанционной школы

Внедряя дистанционное обучение в школах, ответственные чиновники почему-то не подумали, а смогут ли рядовые граждане финансово и технически осилить инициативу правительства.

Ведь возможность приобрести необходимые для занятий онлайн гаджеты есть не у каждой азербайджанской семьи, особенно если в школу идут два, а то и три ребенка. Качество интернета также оставляет желать лучшего, а с началом дистанционных занятий в учебных заведениях страны оно вовсе ухудшилось.

В комментариях # родители школьников говорят о финансовых сложностях, сопряженных с покупкой компьютеров и планшетов.

«В нашей семье двое школьников, — рассказала редакции проживающая в Сураханском районе столицы Эльвира Мамедова. – Сын и дочь одновременно проходят онлайн-занятия. Я не знаю, как обеспечить их обоих компьютерами. Приходится занимать планшет у родственника. Хороший гаджет стоит немалых для бюджета нашей семьи денег, а дешевые со множеством технических проблем неудобны в использовании. При нашем уровне работы интернета и вовсе непригодны для видеоконференций». Собеседница пожаловалась на изначально низкое качество сети. А с началом электронных занятий интернет в ее квартире практически не работает.

Другая наша собеседница, жительница Гарадагского района столицы Джамиля Гасанова сообщила редакции, что начало учебных занятий стало для нее испытанием.

«Вплоть до начала учебного года не знала, какой будет школа. А потом вдруг выяснилось, что двое моих детей пройдут обучение частично онлайн. Пришлось срочно занимать денег и ремонтировать старый компьютер для одного ребенка. Второму я даю свой телефон, который очень нужен самой для работы».

Опрошенные нами родители рассказали о множестве различных уловок, к которым приходится прибегать, чтобы обеспечить детям обучение на дому. По словам проживающего в Баку Фариза Ахмедова, из-за отсутствия дома городской телефонной линии, пришлось «уламывать» соседа подключить его к своему Wi-Fi. В большинстве своем на отсутствие планшетов и компьютеров жаловались родители младших школьников, многодетные и малообеспеченные семьи. Немало жалоб связано с очень низким качеством сети интернет. Родители сообщают, что с началом учебного года оно сильно ухудшилось. Кстати, уже поступают жалобы на отключение электричества.

«Если правительству сложно выделить средства из бюджета на техническую и технологическую поддержку, необходимую для организации дистанционного обучения, как это делают в соседних странах, выход всегда есть», — сказал по этому поводу # председатель Азербайджанского интернет форума Осман Гюндюз. Такой альтернативой может быть снижение беспошлинного лимита на покупку компьютера для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В этом случае, говорит Гюндюз, гражданам не придется платить за средний ноутбук 1500 – 2000 манатов в наших магазинах, они смогут купить его в два раза дешевле– за 500 – 600 манатов в зарубежном электронном магазине с доставкой по почте. То же самое со смартфонами, необходимыми для дистанционного обучения – всю эту технику можно купить онлайн намного дешевле, чем внутри страны.

Но для этого правительству следует пересмотреть свое резонансное постановление NK305 о таможенном лимите на товары, ввозимые для личного пользования. Напомним, что недавним своим решением Кабинет министров АР внес поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами», вступающие в силу с 20 сентября сего года. Общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию республики один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, была снижена с $1500 до $800. Кроме того, был трехкратно понижен с $1000 до $300 беспошлинный порог на товары, которые доставляются посредством международных посылок.

«Полагаю, что правительству следует либо оставить старый беспошлинный лимит, либо же поднять до $700 беспошлинный порог на доставляемые посредством международных посылок для личного пользования компьютеры и планшеты. В результате государству не придется финансировать техническую поддержку удаленных занятий. Можно ограничиться помощью лишь наиболее уязвимых групп населения, — уверен специалист. — Здесь нелишне отметить, что, например, правительство Казахстана в этом году выделило из бюджета 150 миллионов долларов на организацию дистанционного обучения. А наше Министерство образования все еще отслеживает и изучает данные, получаемые от учителей и студентов о технической и технологической поддержке».

К вопросу о том, что думают о технической поддержке дистанционных занятий в Министерстве образования? «В школах имеется соответствующая ИТ-инфраструктура, и министерство объявило о необходимости использования всех имеющихся возможностей», — ответил на наш запрос по этому поводу завотделом по связям с общественностью профильной структуры Джасарет Валехов. Что же касается качества интернета, Министерство транспорта, связи и высоких технологий также не воздержалось от ответа на появившиеся в соцсетях жалобы о проблемах с сетью в столице. Оказалось, что ведомство не в курсе этих перипетий. Здесь заявили журналистам, что в круглосуточный колл-центр 155 Baktelekom не поступало массовых обращений о неполадках с сетью.