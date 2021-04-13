Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок 1 мая.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

«Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов) 11 сентября», — сказал представитель администрации.

По его словам, 11 сентября — крайний срок, но возможно, что войска будут выведены «за значительное время до этого».

| 2021-04-13T21:43:59+04:00 13 апреля 2021, 22:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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