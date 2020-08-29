Беларусь увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как передают беларусские СМИ, соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 27 августа, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 47,5 долларов США за 1 тонну (ранее — 46,9 долларов США). Пошлина на прямогонный бензин повышена с 25,7 до 26,1 долларов США за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 14 до 14,2 долларов США за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были повышены