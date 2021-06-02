Беларусь получила $500 млн в качестве второго транша государственного кредита России на общую сумму в $1 млрд. Об этом сообщил в среду Минфин Белоруссии.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — сказано в сообщении.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Беларусь получила средства первого транша.