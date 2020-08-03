«Барселона» собирается повысить отступные Фати до 400 млн евро

«Барселона» не планирует отпускать полузащитника Анссумане Фати и постарается защитить игрока от возможного интереса со стороны других клубов.

В конце 2019 года «блауграна» продлила контракт с 17-летним хавбеком до завершения сезона-2021/22 и подняла сумму отступных до 170 миллионов евро.

Теперь «Барса» хочет значительно увеличить зарплату Фати – до уровня игрока основного состава, а также прописать большие отступные – 400 млн.

Считается, что эта сумма будет неподъемной для любого клуба в условиях пандемии коронавируса.

Сине-гранатовые хотят заключить сделку как можно скорее и уже общаются с агентами футболиста.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал 100, а затем и 150 млн евро за Фати.

В завершившемся сезоне Ла Лиги игрок провел 24 матча и забил 7 голов. (sports.ru)