Следуя заявлению главы государства о том, что со следующего года ожидается повышение минимальной заработной платы и пенсии наших граждан, внимание общества приковано к параметрам проекта государственного бюджета.

Сейчас финансовый план республики на новый 2025 год обсуждается в парламенте. Контуры нового пакета социальных благ проясняются из заключений Счетной Палаты к законопроекту «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

Следуя оценкам высшего органа финансового аудита, в следующем году минимальный размер оплаты труда будет повышен до 400 манатов. Поскольку МРОТ в нынешнем году не изменился с прошлого года и составляет 345 манатов, устанавливаемый минимальный порог зарплат подрастет на 55 манатов. В заключении СП сообщается, что минимальная пенсия останется неизменной – сейчас она составляет 280 манатов и тоже не повышалась с прошлого года. Однако главы профильных ведомств считают, что самый низкий порог трудовой пенсии все же поднимут.

По этому случаю министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев поведал на заседании парламентских комитетов, что в стране чрезвычайно гуманная пенсионная система. Из речи министра следует, что граждане Азербайджана, получающие минимальную пенсию, ее не заслуживают. А в целом эта выплата – результат гуманной пенсионной системы. «Если бы мы получающим соцстрахование пенсионерам выплачивали пенсию на основе перечисляемых ими средств на соцстрахование, то они не получали бы пенсию выше 110 манатов», — сказал глава ведомства

Гражданин, поясняет он, никогда не работавший не выплачивавший соцстрахование, не может быть занесен в пенсионную систему. Бабаев считает, что это справедливый подход: «Учитывая формирование заработной платы, люди должны уметь копить свое страхование. У нас очень гуманная пенсионная система. Однако была введена амнистия социального страхования. Это также одна из крупнейших амнистий, которая была продлена до 2025 года. А с 2026 года пенсия будет выплачиваться лицу, имеющему стаж социального страхования всего один год, короче говоря, ему будет подарено 24 года».

К сказанному остается добавить, что, несмотря на пятилетку, прошедшую под девизом реформ и обеления рынка труда, две трети местного рынка занятости все еще покрыты площадью тени. Так называемые «никогда не работавшие» граждане трудятся без трудовых договоров. Многие вынужденно получают зарплаты «в конвертах». Все эти моменты – компетенция Минтруда и Государственной налоговой службы. Оба ведомства несут ответственность за соблюдение законодательства на рабочих местах, их сотрудники получают за это зарплаты и трудовые пенсии.

В комментариях о минимальной пенсии депутат и эксперт Вугар Байрамов подчеркивает определяющий фактор указа главы государства о повышении не только минимальной зарплаты, но и стартовой планки трудовой пенсии. Депутат сообщил, что на парламентских обсуждениях проекта госбюджета он запросил разъяснений и полагает, что официальное обоснование этого появится в ближайшие дни.

«В своих выводах относительно зарплатного и пенсионного минимумов Счетная Палата ссылается на «Стратегию социально-экономического развития АР на 2022-2026 годы». Однако глава государства поручил повысить и минимальную пенсию тоже, было соответствующее указание Президента страны. Сейчас профильные министерства работают в этих направлениях. Так что, даже несмотря на какие-то там стратегические документы, ситуация скоро прояснится».

Между тем в заключении Счетной палаты указывается, что в следующем году минимальная трудовая пенсия составит 280 манатов. По ее прогнозам, ее соотношение к минимальной заработной плате (400 манатов) будет в наступающем году на уровне 70%. Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил повысить зарплатный и пенсионный минимумы. В кулуарах климатического саммита министр труда С. Бабаев сообщал, что в рамках нового социального пакета, который будет реализован в следующем году по инициативе главы государства, будут повышены минимальная заработная плата и пенсии. «Подготовлены предложения. Они предусмотрены в государственном бюджете. Соответствующий анонс последует после утверждения государственного бюджета», — уточнял глава ведомства.

Как это обычно водится, главный вопрос повышения – финансовый. Потому напомним, что общие социальные расходы в бюджете этого года прогнозируются на уровне 17 млрд манатов. Из этой суммы только 4 млрд 811 млн манатов пойдут на нужды социальной защиты и социального обеспечения, информируют СМИ. Расходы бюджета по этой статье увеличатся в новом году всего на 420.3 млн манатов или 9.6% по сравнению с нынешним годом, и на 530.3 млн манатов (12.4%) к фактическому уровню 2023-го.

В то же время бюджет выплачивающего пенсии Госфонда соцзащиты увеличивается в наступающем году на 10.5% и составит 7 млрд 676.4 млн манатов. В последние годы индексация страховой части трудовых пенсий, и минимальной в том числе, укладывается в 10 – 11%. Потому возникает вопрос к финансовой стороне повышения устанавливаемой стартовой выплаты.