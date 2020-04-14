«Барселона» не может найти покупателя на Дембеле

Крайний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб.

По информации Marca, каталонский клуб готов продать француза за 60 миллионов евро (это обсуждали с его агентом незадолго до того, как игрок получил травму и выбыл на полгода), однако на него нет покупателей, особенно в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Поэтому, вероятнее всего, он останется в «Барселоне» еще на год. «Барселона» купила Дембеле в 2017 году за 124 млн евро у дортмундской «Боруссии» и хотела бы отбить минимум половину. (sports.ru)