«ЛУКОЙЛ», выставивший на продажу свои зарубежные активы после введения санкций США и Великобритании, получил и акцептовал предложение об их покупке международного сырьевого трейдера Gunvor.

Речь идет о приобретении 100% LUKOIL International GmbH, сообщила российская НК.

Ключевые условия сделки сторонами согласованы. Компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

В «ЛУКОЙЛе» подчеркнули, что для осуществления сделки, а именно заключения обязывающего договора, необходима выдача разрешения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), а также, в случае необходимости, других лицензий, разрешений и согласований в других странах.

«В случае необходимости стороны планируют обращаться за продлением действующей лицензии, выпущенной OFAC, а также прочими разрешениями в целях обеспечения бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания на период до завершения сделки», — говорится в сообщении.

«ЛУКОЙЛ» подчеркивает, что продажа зарубежных активов компании связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против компании.

Американский Минфин ввел санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» на прошлой неделе, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября.

В санкционный список Великобритании «ЛУКОЙЛ» попал 15 октября, при этом международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» сразу были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года, в частности, проекты КТК («Каспийский трубопроводный консорциум»), «ТенгизШевройл», «Шах-Дениз», «Южный Кавказский газопровод», «Азербайджанская компания по поставкам газа» и Карачаганак.