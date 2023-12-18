Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила прибрести американскую компанию из той же области U.S. Steel за $14,1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Nippon Steel.

Кроме того, японская сторона оплатит долги U.S. Steel в размере порядка $742 млн. В результате она станет дочерней компанией Nippon Steel.

По мнению газеты Nikkei, цель приобретения U.S. Steel заключается в создании структуры поставок ключевых товаров в Японию и США на фоне растущего спроса на высококачественную сталь, которая используется при производстве электромобилей, а также ради обеспечения экономической безопасности на рынках двух стран.