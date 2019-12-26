«Барселона» имеет 75 млн евро на зимние трансферы

В «Барселоне» прошло собрание по поводу приоритетов клуба в 2020 году. Как сообщает испанский Sport, клуб имеет 75 миллионов евро на трансферы в январе. Эта сумма может увеличиться за счёт продажи игроков. Руководство согласилось с тем, что основным направлением усиления будут футболисты в возрасте до 25 лет.

Также на собрании обсуждалось будущее Филиппе Коутиньо. Боссы «Барселоны» считают маловероятным, что бразилец может остаться в «Баварии» надолго. При этом каталонцы не готовы продавать игрока менее чем за 100 миллионов евро. (euro-football.ru)