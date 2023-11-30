Полузащитник «Барселоны» Педри во вторник, 28 ноября, провёл на поле все 90 минут в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Порту» (2:1). Эта игра стала для хавбека 100-й в составе каталонского клуба, в котором он отыграл не менее 45 минут. Таким образом, был активирован последний пункт соглашения с «Лас-Пальмасом» касательно трансферных бонусов. Об этом сообщает As.

По информации источника, «Барселона» выплатит ещё € 5 млн «Лас-Пальмасу» за Педри в качестве бонусов по трансферному договору. Общая сумма перехода может составить от € 18 млн до € 25 млн.

Педри присоединился к «Барселоне» летом 2020 года за фиксированную стоимость в € 5 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «блауграну» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн. (championat.com)