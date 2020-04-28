«Барса» и тер Стеген довольны прогрессом в переговорах о новом контракте

Переговоры о продлении контракта между «Барселоной» и вратарем Марком-Андре тер Стегеном успешно продвигаются.

По информации Mundo Deportivo, стороны обсуждают продление соглашения на 4 года и удовлетворены ходом переговоров.

В условиях кризиса подписание нового контракта – это приоритет и для тер Стегена, и для «Барселоны». Игрок понимает, что сложившаяся ситуация повлияет на размер его зарплаты, но полагает, что сможет получить больше денег в клубе, который зарабатывает больше всех.

Несмотря на потери, которые несет «Барселона», стороны уверены, что тер Стеген продолжит карьеру в каталонском клубе.

«Барса» даже не рассматривает возможность продажи 27-летнего голкипера. В клубе сомневаются, что хоть у одного клуба в мире сейчас есть деньги, чтобы подписать его.

Однако тер Стеген хочет заключить контракт с зарплатой на уровне лучших игроков команды. «Барселону» это смущает, но и клуб, и игрок уверены, что переговоры приведут к положительному исходу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» приостановила переговоры с тер Стегеном. (sports.ru)