«Манчестер Сити» начал переговоры о новом контракте с Эрлингом Холандом.

İdman.biz сообщает, что нападающему сборной Норвегии будет предложена еженедельная зарплата в размере 500 000 фунтов стерлингов.

Благодаря этому Холанд может стать самым высокооплачиваемым футболистом английской премьер-лиги. Ожидается, что с 24-летним форвардом будет заключен двухлетний контракт. Если сделка состоится, Эрлинг обгонит своего товарища по команде Кевина Де Брюйне по заработной плате.

Отметим, что бельгийский футболист зарабатывает 400 тысяч в неделю.