Перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Литву, страны Балтии призвали НАТО усилить присутствие на восточном фланге альянса. «Саммит НАТО в Мадриде в конце июня должен стать саммитом решений и ознаменовать переход от сдерживания к стратегии передовой обороны», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству dpa, обнародованном во вторник, 7 июня.

По словам Науседы, он надеется на размещении в Литве не только систем ПВО, но и бригады НАТО численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих. В настоящее время в Литве дислоцировано 1600 солдат альянса, в том числе более одной тысячи — из Германии.

Президент Латвии Эгилс Левитс также надеется на то, что визит Шольца приведет к «конкретным предложениям» об усилении восточного фланга НАТО. «Мы ожидаем, что Германия тоже будет беспокоиться о безопасности всего альянса и потому поддержит усиление присутствия НАТО во всех трех странах Балтии», — сказал он. По словам Левитса, страны Балтии и Германия едины во мнении о том, что «восточный фланг НАТО должен быть усилен в ответ на агрессивное поведение России».

Олаф Шольц впервые с начала войны в Украине посещает страну НАТО, которая граничит с Россией и ощущает особенно сильную угрозу со стороны Москвы. В столице Литвы Вильнюсе Шольц встретится не только с президентом Науседой, но и с главами правительств всех трех стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы. Затем германский канцлер посетит расположение солдат бундесвера в литовском Прабаде в нескольких сотнях километров от российского Калининграда. (DW)