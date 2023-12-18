Министры обороны Польши и Канады обсудили увеличение численности канадского контингента, присутствующего на восточном фланге НАТО. Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с канадским коллегой Уильямом Блэром.

«[В ходе встречи сторонами] были сделаны очень важные заявления, связанные с усилением присутствия Канады в Польше, канадских военнослужащих на восточном фланге НАТО», — отметил Косиняк-Камыш, слова которого приводятся на портале польского Минобороны.

Канадские военные были направлены в Польшу в конце июня 2015 года. Это произошло после того, как 9 июня того же года представители министерств обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области укрепления обороны и обеспечения безопасности. В конце 2022 года власти Канады направили 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения украинских военных в рамках миссии UNIFIER. (ТАСС)