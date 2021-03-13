Баку, Париж, любовь и женщина: завораживающее приглашение в мир Нигяр Нариманбековой – ФОТО

«Открытие выставки в родном Баку – это как сон: не верю, что за стеклянной дверью галереи – улица Азиза Алиева, а не Риволи. Баку так похож на Париж, такой же уютный. Эти два города духовно очень близки, и люди очень похожи – искренние, добрые, красивые», — говорит дочь народного художника Азербайджана Видади Нариманбекова, продолжающая дело своего именитого отца – Нигяр Нариманбекова, встречая первых гостей своей первой выставки в Баку.

Выставка проходит в галерее Yeni Gallery, сообщает #. Символично, если учесть, что буквально в двух шагах от салона расположилось уютное Paris Bistro, куда приходят посетители, чтобы окунуться в атмосферу французской столицы.

Накануне вернисаж был открыт для представителей СМИ.

Для остальных посетителей выставка открывается сегодня, 13 марта. Учитывая ограничения в связи с карантином, одновременно в галерее могут находиться не более 10 гостей. Без новых реалий проведения мероприятий пока что никак – эпидемиологическая ситуация в стране все еще не настолько благоприятна, чтобы галереи и выставочные салоны могли вернуться в прежний режим работы.

На выставке «Фантасмагория грез» Нигяр Нариманбековой представлены 22 картины. Часть произведений художник смогла вывести из Парижа еще до пандемии. Остальные – создала в Баку. В итоге экспозицию составили работы из различных серий мастера – «Сны дества», «Театр и балет», «Игрушки любви», «Я люблю тебя Париж», «Игрушки любви», «Сны детства».

Центральное место в экспозиции уделено двум абсолютно новым работам – «Карабахская мадонна» и «Шушинская красавица». Это – анонс новой серии «Женщины Карабаха», над которой Нариманбекова работает в настоящее время. Художник призналась, что именно по этой причине она все еще находится в Баку, и не возвращается в Париж, где она проживает в последние годы:

«Это будет серия картин, посвященная женщинам Карабаха — самым мужественным амазонкам, которых я сравниваю с женщинами воительницами, готовыми встать на защиту родной земли. Отныне ни один враг не будет топтать наш цветок Хары бюльбюль», — рассказывает Н.Нариманбекова.

Художник готовит 25 новых картин, посвященных карабахским женщинам и, после Баку, повезет выставку в Париж, а затем – в Москву.

А пока многочисленные почитатели творчества Нигяр Нариманбековой могут насладиться творениями, которые покорили различные европейские фестивали и салоны.

Это картины, олицетворяющие женскую красоту и хрупкость женской души. Почти каждая картина художника – это приглашение в мир грез и волшебства, где добро всегда побеждает зло. Феи, арлекины, ангелы, маски и крылья – со своим зрителем Нигяр Нариманбекова говорит на языке аллегории, но при этом все самое главное лежит на поверхности: торжество любви и горечь разочарования, добрая грусть и маски бытия, луч света и знаки надежды. «Женщина — это прародительница всего доброго и светлого на Земле», — подчеркивает художник.

Организатором и куратором выставки, которая продлится до 30 марта, является Лейла Агамалова. Вход на выставку – свободный. И главное – все работы, вошедшие в экспозицию, мастер впервые выставила на продажу.