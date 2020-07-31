Баку на карте Landlord GO: теперь геймеры вместо покемонов гонятся за недвижимостью

Мир завоевывает новая виртуальная реальность – игра Landlord GO, совмещающая в себе два популярных онлайн развлечения — Monopoly и Pokemon GO.

Как сообщил # генеральный директор Reality Games Джон Возновский, приложение Landlord GO практически моментально попало в Азербайджане в топ рейтинг. На данный момент в Азербайджане — 1 миллион игроков Landlord GO. При этом, как подчеркнул Дж. Возновский, только в Баку 21 017 игроков уже заключили виртуальные сделки на владение 102 273 объектами недвижимости.

Игра работает по принципу дополненной реальности, и очень напоминает Pokemon GO, по которой еще недавно сходил с ума весь мир. Только в Landlord GO не нужно бегать по городу и ловить виртуальных покемонов. Здесь борьба разворачивается за недвижимость.

К примеру, игрок идет по улице и замечает какой-либо объект, начиная от крупнейших символов Баку — Flame Towers, Девичьей башни, заканчивая любым рестораном и торговым центром. Сию же минуту берет в руки телефон и проверяет доступную недвижимость на предмет покупки. В случае, если появились новые акции, игрок может стать их первым владельцем.

Это первая игра с дополненной реальностью, с реальными зданиями, реальными людьми и реальными ценами, превращающая город в остросюжетную стратегическую игру.

Создатели игры подчеркивают: независимо от того, начинаете ли вы с малого, или у вас есть грандиозные планы завладеть Эйфелевой башней в Париже или Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, игра Landlord Go даст вам эту возможность. Правда, за виртуальным приобретением вышеуказанных объектов, игроку придется совершить реальный перелет во Францию или США… Поэтому, выгодней конечно, сосредоточиться на недвижимости в пределах локации своего города…

Landlord Go использует огромный пул данных с подробной информацией о более чем полумиллиарде объектов недвижимости, соединяя пользователя с его городом в новом захватывающем и инновационном формате.

При этом, симулятор Landlord Go невероятно точно отражает реальную ценность недвижимости, учитывая такие детали, как расстояние от центра города и инфраструктуру. С помощью собственного пакета данных о недвижимости в сочетании со спутниковыми снимками NASA, показывающими световое излучение в ночное время, создатели игры воспроизвели одну из самых реалистичных бизнес-игр по продаже недвижимости.

Пользователи, уже успевшие оценить новую игру, уверяют, что игра затягивает и захватывает, поскольку игроки видят, как их состояние растет, они участвуют в сделках с заоблачной стоимостью, конкурируя с другими игроками за доминирование на рынке недвижимости.

Отмечается, что на данный момент игре Landlord Go нет равных по уровню точности и реалистичности.