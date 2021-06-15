Баку и Анкара окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в совместной Шушинской декларации о союзничестве, подписанной во вторник президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым в освобожденном из-под армянской оккупации городе Шуша.

Советы безопасности Турции и Азербайджана будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам национальной безопасности.

«Азербайджан высоко ценит поддержку Турции в вопросе прекращения 30-летней агрессии Армении и освобождения оккупированных территорий», — говорится в тексте документа.

Стороны изучили все перспективы еще большего расширения и углубления турецко-азербайджанских отношений, отмечается в декларации.

В документе подчеркивается, что Турция и Азербайджан прилагают совместные усилия для решения вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

«Стороны подчеркивают важную роль вклада Турции в деятельность Турецко-российского совместного центра на освобожденных территориях», — говорится далее в декларации.

В декларации отмечено, что открытие Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахчыван-Карс внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

В Шушинской декларации акцентируется внимание на том, что необоснованные претензии Армении к Турции и попытки исказить историю наносят ущерб миру и стабильности в регионе.

«Военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами [Турцией и Азербайджаном] и отвечающее их интересам, не направлено против третьих государств», — подчеркивается в тексте документа.

В декларации также отмечено, что стороны расширят совместные усилия и сотрудничество по борьбе c терроризмом, организованной преступностью, контрабандой наркотиков, нелегальной миграцией.