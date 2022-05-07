Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что в телефонном разговоре с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден назвал ряд таких публикаций «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — цитирует телеканал не названного по имени и должности чиновника администрации.

Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени», включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией «для проведения артиллерийских обстрелов и других атак».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.

Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.