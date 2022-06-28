Руководящий состав Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) во главе с главой организации Хикметом Джавадовым сдали кровь для нужд украинской армии.

Как сообщил # Х.Джавадов, они сдали кровь в Донорском центре крови в Киеве.

По его словам, к данной акции намерены присоединиться представители азербайджанской диаспоры в различных регионах Украины.

«Мы оказываем всесторонюю помощь Украине, показывая конкретными делами, что мы являемся частью украинского народа», — подчеркнул глава ОДАУ.

Отметим, что азербайджанская диаспора оказывает материальную помощь украинской армии и пострадавшему от войны мирному населению. Многие граждане Украины азербайджанского происхождения защищают свою страну с оружием в руках.