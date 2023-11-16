Президент одной из крупнейших раввинистических организаций Европы, Conference of European Rabbis (CER), Пинхас Гольдшмидт отреагировал на вчерашний поджог синагоги в Ереване. Его заявление цитирует одно из крупнейших израильских СМИ – новостной портал Walla:

«Менее чем за два месяца во второй раз нанесен ущерб Большой синагоге (Еревана). Группа погромщиков наносит удары по евреям от имени террористической организации, обезглавливающей младенцев, атакующей и убивающей стариков и беззащитных. Этому должны положить конец. Еврейская кровь не может быть обесценена. Я требую от президента (Армении) Ваагна Хачатряна задержать членов группы ASALA и объявить ее вне закона – в свете ее поддержки убийственной террористической организации ХАМАС-ИГИЛ. Я ожидаю от правительства Армении усилить охрану еврейской общины на фоне войны в Израиле. Если не последует должной реакции, на улицах прольется еврейская кровь и ответственность будет на главе правительства Армении».

После предыдущего нападения на синагогу в Ереване 3 октября Гольдшмидт уже призывал власти Армении привлечь к ответственности участников той акции. «Армянское правительство должно усилить охрану еврейской общины…», — отмечал тогда президент CER.

После вчерашнего поджога группа, называющая себя ASALA_Young и претендующая на роль преемницы исторической ASALA, объявила: «Эта вторая операция была проведена в знак солидарности с палестинским и ливанским движениями сопротивления сионизму». Отмечалось, что активисты ASALA_Young расклеили «в Ереване и других городах Армении» листовки с эмблемами исторической организации ASALA, ХАМАСа и Хизбаллы. Текст на листовках гласит: «У нас общий враг».