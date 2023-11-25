Жители Масаллы сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Масалинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также поощрению добровольной сдачи гражданами такого оружия.

В результате вышеуказанных мер двое жителей Масаллинского района добровольно сдали сотрудникам полиции незарегистрированные охотничьи ружья.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.