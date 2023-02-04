Сегодня в Париже начался турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором принимает участие и команда Азербайджана.

Как сообщает azerisport.com, в первый день на татами вышли три наших спортсмена. Балабей Агаев (60 кг) стал чемпионом.

В первой схватке он одолел Маттеуса Такаки (Бразилия), а затем прошел Цогд-Очир Бьямбажава (Монголия).

Далее Балабей победил Темура Нозадзе (Грузия) и вышел в полуфинал, где справился с Кямолиддином Бахтиоровым (Узбекистан). В финале наш дзюдоист победил Седрика Револа (Франция) и во второй раз в карьере выиграл парижский «Большой шлем».

Яшар Наджафов (66 кг) проиграл Джаэ-Онг Ану (Южная Корея).

Нурлан Османов (73 кг) в стартовой встрече справился с Идо Левином (Израиль), но затем уступил Мессауду Дрису (Алжир).