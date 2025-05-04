Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема» в Душанбе

Как передаёт İdman.biz, в финальном поединке Гаджиев одержал победу над Вюгаром Талыбовым.

Также в финал вышел Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг), которому в решающем поединке будет противостоять таджикский дзюдоист Темур Рахимов.

Между тем Кенан Насибов (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с представителем Узбекистана Уткирбеком Туробоевым.

Заметим, что ранее азербайджанец Балабей Агаев (60 кг) уже завоевал золотую медаль.