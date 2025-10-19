Азербайджанская сборная по дзюдо продолжает успешное выступление на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).

Как сообщает İdman.Biz, в категории до 81 кг Вусал Галандарзаде завоевал золотую медаль, став чемпионом турнира.

В финале азербайджанский дзюдоист одержал уверенную победу иппоном над представителем Финляндии Ээту Иханамяки. Этот успех стал для Галандарзаде первым в карьере триумфом на соревнованиях серии Мирового тура и принес сборной Азербайджана четвертое золото турнира.

Отметим, что победителями мексиканского турнира также стали Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавшие золотые медали в своих весовых категориях.