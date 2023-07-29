В Черногории завершился турнир «Кубок Дэвиса».

Как сообщает Report, сборная Азербайджана также была представлена ​​в 4-й группе соревнований. Наша команда в составе Кянана Гасымова и Сафара Расулова проиграла Косово, но позже обыграла Албанию и Исландию и вышла в следующий раунд.

В этом раунде азербайджанские теннисисты встретились со сборной Армении. Сафар Расулов обыграл своего соперника со счетом 6:4 и 6:2, а Кянан Гасымов победил со счетом 6:3 и 6:2. После этого успеха Азербайджан вышел в 3-ю группу. Армения осталась в 4-й группе.