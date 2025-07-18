Игроки в настольный теннис Шабнам Мансурова и Угур Назарли примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Как сообщает İdman.biz, члены сборной сегодня отправились в Скопье (Северная Македония), где состоятся соревнования.

Они покажут своё мастерство под руководством тренера Сабины Азизли.

Отметим, что соревнования по настольному теннису Европейского юношеского олимпийского фестиваля пройдут в Скопье с 22 по 26 июля. Азербайджан будет представлен на этих соревнованиях 52 спортсменами в 10 дисциплинах.