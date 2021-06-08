Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого июня составила 72,24 доллара за баррель, что на 0,24 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 71,61 доллара за баррель, что на 0,25 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 68,78 доллара за баррель, сократившись относительно предыдущего показателя на 0,33 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого июня составила 70,52 доллара, что на 0,16 доллара меньше предыдущего показателя.