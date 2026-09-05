Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,78 доллара или 0,74% — до 104,2 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 100,84 доллара.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на 1,14 доллара или 1,11% — до 101,05 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.