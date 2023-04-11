В апреле текущего года Казахстан экспортирует 125 тыс. тонн нефти через Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом заявил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

Согласно ранней договоренности, с 2023 года Казахстан планирует поставить 1,5 млн тонн нефти по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан».

«В марте уже начался процесс, два первых танкера отправлены — это 20 тыс. тонн, на апрель стоит 125 тыс. тонн», — сказал он.

По словам Жумангарина, Баку предлагает и другие маршруты.

«Например — «Баку-Супса», но сейчас ведутся подсчеты нами технических характеристик нефтепровода. Большой объем переваливается и по железной дороге — до портов Батуми и Поти. Самый главный вопрос, который мы сейчас изучаем — это дорожная карта по устранению узких мест при транспортировке с казахстанской и азербайджанской сторон», — отметил министр.

Он также отметил, что вчера в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану обсуждался вопрос о создании совместного предприятия. По его словам, это будет «единый оператор на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий».