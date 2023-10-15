Транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан продолжает расти, достигнув в апреле–сентябре 2023 года 609 тыс. тонн. По словам министра энергетики Пярвиза Шахбазова, до конца нынешнего года объемы прокачки дорастут до 1,1 млн т.

Прокачку части казахстанской нефти по БТД объясняют тем, что страна диверсифицирует свои поставки в ЕС, минуя систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), и выбрала для этого азербайджанское направление. SOCAR и «КазМунайГа» ранее подписали договор о транспортировке по магистральной азербайджанской трубе 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год. Если сравнивать с прокачкой по КТК, нашумевшее азербайджанское направление экспорта принимает мизер – по своему традиционному маршруту Казахстан прокачивает две трети экспортируемой нефти. Система трубопроводов, соединяющая месторождения на западе Казахстана с портом Новороссийска, загружена на 60 млн т в год.

И тем не менее после целого ряда остановок транзита по КТК в прошлом году, имевших, по версии аналитиков отрасли, скорее, политический характер и мало похожих на техническую неисправность, казахстанские компании начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти. Главным альтернативным направлением считается путь из порта Актау в Баку, а дальше через БТД этот ресурс доставляется в турецкий порт Джейхан. Азербайджанское направление самое короткое, но есть и минусы – без прямого трубопроводного сообщения по Каспию транспортировки танкерами каспийского флота обходятся дорого.

Стороны неоднократно приступали к переговорам о запуске транскаспийского нефтепровода от порта Актау до Баку. Впервые о нем заговорили в начале 90-х гг. прошлого века, на заре формирования региональной энергетической архитектуры. Запад активно поддерживал эту задумку и этой волне Казахстан развивал идею транскаспийского проекта мощностью 20 млн т. Но этим планам не суждено было сбыться, а повторные обсуждения проекта начались в 2006 году. Еще тогда, в поисках альтернативных транзитных маршрутов для своей нефти, Казахстан развернулся в сторону Турции и Азербайджана, между Баку и Астаной было подписано соглашение о содействии транспортировке нефти из Казахстана через Каспийское море.

Казахстан планировал отгружать через Каспий до 20 – 25 млн т. нефти. Транспортировки должны были начаться с 2 млн т., а после стороны планировали довести эти объемы до 5 млн т и больше. Однако этим планам не суждено было сбыться – помешали события в Грузии. Отгрузки казахстанской нефти прекратились, а нефтеналивной флот был распродан. Сейчас история повторяется. Стороны договорились постепенно наращивать поставки добываемой на месторождении «Тенгиз» нефти до 5 млн т. с перспективой дальнейшего увеличения. Транзит растет, но пока еще это небольшие по общим меркам казахстанского нефтяного экспорта объемы.

«Посредством системы нефтепровода БТД в апреле-сентябре текущего года транспортировано примерно 609 тыс. тонн казахстанской нефти. Из них 493 тыс. тонн было отравлено на мировые рынки через терминал в Джейхане. До конца 2023 года (объем транспортировки казахстанской нефти по БТД – ИФ) составит 1,1 млн тонн нефти», — заявил Шахбазов на Энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Другим направлением обсуждений стали транспортировки по свободному нефтепроводу Баку – Супса.

В Баку уверены, что Астане был бы выгоден именно этот маршрут, поскольку, во-первых, он простаивает с весны прошлого года и вся наша нефть транспортируется по БТД. А во-вторых, сернистое казахстанское сырье, смешиваясь с азербайджанской более качественной и дорогой нефтью «Азерилайт» ухудшает ее свойства и может сказаться на цене.

Как отмечает аналитик отрасли Ильхам Шабан в беседе с #, пока еще объемы нефти из этой страны небольшие и поэтому они не влияют на качество нашей нефти, но в будущем Казахстан планирует увеличить поставки, а значит, отдельная труба придется как нельзя кстати. «Трубопровод Баку-Супса с выходом к Черному морю может стать инфраструктурой для экспорта казахстанской нефти. Но для начала потребуется предварительная двусторонняя договоренность между правительствами наших стран, нужно подписать межправительственное соглашение вдобавок к уже подписанному между SOCAR и КазМунайГаз меморандуму о транзите казахстанской нефти через Азербайджан».

По его словам, для отгрузок по БТД Казахстану придется очищать свою нефть, а это дополнительные расходы.

В самом Казахстане пока ограничиваются лаконичными заявлениями о том, что вопрос транспортировок нефти по Баку-Супса обсуждается. Сейчас львиная доля казахстанской нефти на экспорт отгружается в черноморском порту Новороссийск. При этом в августе нынешнего года в Казахстане допустили возможность перенаправления транспортируемой нефти оттуда в порт Усть-Луга, в случае ухудшения ситуации в Черном море. Об этом сообщил директор департамента по транспортировке АО «КазТрансОйл» Абай Бейсембаев.

К тому же труба Баку — Супса простаивает после развертывания масштабных военных действий РФ и Украины, что повысило риски транспортировки нефти через Черное море и привело к массовым отказам иностранных компаний производить отгрузки нефти в грузинском порту Супса (Черное море). После этого вся нефть Азербайджана была переброшена на стратегический нефтепровод БТД.