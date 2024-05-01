В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в воинских частях начались очередные учебные сборы с группой военнообязанных.

Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Призванные из запаса военнообязанные после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

В рамках сбора будут выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных.

Основной целью учебных сборов с военнообязанными является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также освоение правил эксплуатации современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале нашей армии.